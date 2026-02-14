Bursa'da sofraların büyüdüğü, dayanışmanın çoğaldığı, paylaşmanın berekete dönüştüğü 11 Ayın Sultanı için Bursa Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın kentte huzur ve dayanışma içerisinde geçirilmesine bu yıl da öncülük edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan desteği verecek olan Bursa Büyükşehir, 17 ilçede toplam 28 ilçe iftarı düzenleyecek. Başkan Bozbey de iftar sofralarında Ramazan'ın manevi duygusunu ve bereketini Bursalılarla paylaşacak. Her yıl 3 sabit alanda belirlenen iftar noktaları bu yıl 4'e çıkarıldı. Emir Sultan, İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı ve Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı'nın yanı sıra Değirmenönü Mahallesi'nde de sabit iftar noktası kurulacak.





Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik örneği olarak kente kazandırılan 3 Kent Lokantası da Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hizmet verecek. İftara yetişemeyen vatandaşlar için ise yoğunluğun yaşandığı 14 ayrı noktada her gün iftariyelik dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi, kentin 1061 mahallesinde de Ramazan ayı boyunca en az bir kere vatandaşlara tatlı ikramında bulunacak.





ESKİ RAMAZAN GELENEKLERİ YAŞATILIYOR

Geçen yıl yoğun ilgi gören Kültürpark Ramazan Meydanı, bu yıl da Bursalılara özlenen eski Ramazan geleneklerini yaşatacak. Karagöz-Hacivat gölge oyunundan sihirbaz gösterilerine, orta oyunundan söyleşilere ve konserlere kadar birçok etkinlik, her yaştan insana keyifli anlar yaşatacak.





'RAMAZAN, PAYLAŞMA VE DAYANIŞMAYLA GÜZEL'

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Birçok tarihi ve kültürel güzelliği içerisinde barındıran Bursa, bu yıl da Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı bir kent olacak. Hem etkinliklerimizi hem de soframızı paylaşacağız. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin Ramazan ayında da yanında olmayı sürdüreceğiz. Ramazan ayı, paylaşma ve dayanışma ile güzel. Ramazan bereketi sofralardan eksik olmasın' dedi.