Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Finike ilçesinde yeni oluşum sürecinde olan kadın kooperatiflerine yönelik Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'ni tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, projenin kapsamı, hedefleri ve kadın çiftçilere sağlayacağı katkılar detaylı biçimde ele alındı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda Finike ilçesinde yeni oluşum sürecinde olan kadın kooperatifi üyelerine Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi tanıtıldı. Toplantı sürecinde kadın çiftçiler, proje hakkında görüş ve önerilerini paylaşırken, kartın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

TÜRKİYE'YE ÖNCÜ PROJE

Çiftçi Kart Projesi hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, projenin Türkiye'de öncü niteliğinde olduğunu vurguladı. 'Projemiz Antalya'da 7 ilçemizde devam etmekte. Finike de bunlardan biri. Zirai ilaç ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda katılımcılarımızı bilgilendirdik. Her attıkları atık karşılığında puan kazandıklarını ve bunun karşılığında da ödül olarak tarımsal destekli ürünler kazanabileceklerini de anlattık. Destek verecekleri konusunda sözlerini de aldık.' diyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kadın çiftçileri her zaman destekleyeceklerini iletti.

'ARTIK ÇEVREMİZİ KİRLETMEYECEĞİZ'

Çiftçilikle uğraştığını ileten Ayşegül Ulusoy 'Toprağın kalitesini arttırmak için mecburen ilaç ve ya gübre kullanıyoruz. Bu çıkan atıkları da çöpe atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu projeyle hem çevreyi kurtaracağız hem puanları toplayacağız hem de ödülleri almaya gayret göstereceğiz' dedi. Toplantıya katılım sağlayan bir diğer kadın üretici Emine Akyürek ise 'Buraya geldiğimiz için çok memnunum. Gerçekten çok şey öğrendik. Bilmiyorduk, rastgele kullanıyorduk her şeyi. Buraya geldik de öğrendik. Kartlarımızı da aldık. Artık çevremizi kirletmeyeceğiz' dedi.

SIFIR ATIK UYGULAMALARI ELE ALINDI

Çevre Dostu Çiftçi Kart tanıtımının ardından, Finike ilçesinde yürütülen sıfır atık uygulamaları hakkında da kısa bir bilgilendirme yapıldı. Geri dönüştürülebilir atıkların çevre ve tarım açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.