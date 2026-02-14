Osmangazi Belediyesi, hayatında hiç Uludağ'a çıkmamış çocukları mahallelerinden alarak beyaz cennetle buluşturdu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen etkinlik sayesinde çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi'de yaşayan ve daha önce Uludağ'a gitme fırsatı bulamamış çocukları zirveyle buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, ilçenin farklı mahallelerinden 20 çocuk katıldı. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen çocuklar, otobüslerle evlerinden alınarak Uludağ'a doğru yola çıktı. Çocukların teleferik deneyimi de yaşayabilmesi için zirve yolculuğu teleferikle gerçekleştirildi. Sarıalan'dan araçlarla kayak merkezine ulaştırılan çocuklara, profesyonel kayak eğitmenleri eşliğinde temel kayak eğitimi verildi.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyesi eğitmenler tarafından verilen 2 saatlik ücretsiz eğitim kapsamında çocuklara öncelikle kayak ekipmanlarının kullanımı, denge kurma ve güvenli kayma teknikleri anlatıldı. Ardından pistte uygulamalı eğitimle öğrendiklerini pekiştiren çocuklar, kısa sürede denge sağlamayı öğrenerek kendi başlarına kaymanın mutluluğunu yaşadı.

Hayatlarında ilk kez kayak takımı giyen çocuklar başlangıçta heyecan ve tedirginlik yaşasa da, eğitimin ardından tek başlarına kayarak büyük bir başarıya imza attı. Gün sonunda yüzlerindeki mutluluk ve heyecan, projenin amacına ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yıl 'Mahallelerimizdeki Çocuklarımız İçin Dolu Dizgin Eğlence' sloganıyla düzenlenen proje kapsamında gerçekleştirilen ilk tura Büyükdeliller, Küçükdeliller, Güneybudaklar ve Güneybayır mahallelerinden toplam 20 çocuk katıldı.

'Hiç Unutamayacağımız Güzel Anılarımız Oldu'

Hayatlarında ilk kez Uludağ'a çıktıklarını ifade eden Osmangazili çocuklar, 'Çok güzel bir gün geçirdik. İlk olarak bizleri evlerimizden araçlarla alarak teleferiğe bindirdiler. Uludağ'a daha önce hiç binmediğimiz teleferikle çıktık. Ardından kayak pistlerine giderek orada eğitmenlerden kayak dersi aldık. Aldığımız kısa süreli eğitimle kayak takımlarıyla ayakta durarak kısa mesafelerde kaymayı başardık. Hayatımızda hiç unutamayacağımız bir anımız oldu, bizlerin böyle güzel bir gün yaşamamızı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.

'Çocuklar Kısa Süreli Eğitimle Kayak Yapmanın Tekniğini Öğrettik'

Hiç Uludağ'ı görmemiş çocuklara kayak yapmayı öğretmeyi amaçladıklarını belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, Bursa'da yaşayıp Uludağ hiç çıkmamış çocuklarında Uludağ'ı görüp kayak yapmayı öğrenmelerini amaçlıyoruz. Derneğimizin kayak eğiitmenleri tarafından çocuklara ücretsiz şekilde kayak eğitimi verildi. Çocuklar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi, Mahallelerimizdeki Çocuklarımız İçin Dolu Dizgin Eğlence' etkinliğini farklı mahallelerden çocukların katılımıyla sezon boyu sürdürmeyi hedefliyor.