Çocuklarını terör örgütü PKK’nın elinden almak için DEM Parti önünde evlat nöbeti tutan ailelerden MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısına destek geldi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Çocuklarının terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla DEM Parti önünde oturma eylemi başlatan aileler, 168 haftadır kararlı bir şekilde evlat nöbetini sürdürüyor.

ÇALIŞMAYA GELDİĞİ BURSA'DA KANDIRILIP DAĞA ÇIKARILMIŞ

DEM Parti önünde evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler arasında oğlu Ersin Koçhan'ın çalışmak için geldiği Bursa'da kandırılarak dağa kaçırılan anne Ayten Koçhan da bulunuyor.

Acılı anne Koçhan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısına destek vererek, “Bahçeli ne diyorsa biz onun dediğindeyiz. Onun dediğini yapsınlar, Biz evlat hasretiyle yanıyoruz. Hep onların dediği mi olsun? Bizim dediğimiz olursa biz kabul ederiz, olmazsa biz kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bizim ciğerimiz yanmış, bizim evlatlarımız gitmiş” dedi.

ACILI ANNEDEN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Silahları bırakma çağrısı da yapan anne Koçhan “Bu silahları bırakırlarsa, barış olursa biz kabul ederiz. Evlatlarımızı getirmezse biz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımız dağdan insin ve bu silahları bıraksınlar. Yeter analar babalar ağladı. Biz evlat hasretinden yanıyoruz. Ersin oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan dön yavrum. Yolunuz yol değil yavrum. Gelin devletimize sığının. Eğer askere, polise namlu çevirirsen ben sütümü, emeğimi sana haram ederim.” diye konuştu.