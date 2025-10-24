Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 'Euro 7' emisyon standartlarını düzenleyen yönetmeliği yayımladı. Yönetmelik, CO2 ve kirletici emisyonları azaltmayı hedefliyor. Araçlar gerçek zamanlı izleme ve teşhis sistemleriyle donatılacak. Uygulama 2026'da başlayacak.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçlardan çıkan emisyonlar ve batarya dayanıklılığına ilişkin yeni 'Euro 7' standartlarını düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı.

AB/2024/1257 sayılı düzenlemeye uyum sağlayan yönetmelik, çevre ve sağlık korumasını güçlendirmeyi, CO2 ve kirletici emisyonları azaltmayı, yakıt/elektrik tüketimini optimize etmeyi ve batarya ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Bu kapsamda M1, M2, M3, N1, N2, N3 kategorisindeki motorlu araçlar, O3 ve O4 römorkları ile bu araçlara yönelik sistem, aksam ve ayrı teknik üniteleri kapsayan yönetmelikle; buzda yol tutuş lastikleri hariç C1, C2, C3 sınıfı lastikler de düzenleme altına alındı.

EURO 7 ARAÇLARDA ZORUNLU SİSTEMLER

Yönetmeliğe göre yeni nesil araçlar şu sistemlerle donatılacak:

OBM (Araç Üzerinde İzleme): Egzoz emisyonlarını gerçek zamanlı izleyecek, aşımı tespit edecek.

OBD (Teşhis Sistemi): Arızaları tespit edip raporlayacak.

OBFCM (Yakıt/Enerji Tüketim İzleme): Gerçek dünya tüketim verilerini kaydedecek.

Batarya SOH Monitörü: Çekiş bataryasının sağlık durumunu takip edecek.

Sürücü Uyarı Sistemleri: Aşırı emisyon ve düşük ayıraç seviyesini bildirecek.

Araçlar; motor, batarya, kilometre sayacı, emisyon kontrol sistemleri gibi kritik bileşenlerde kurcalamaya karşı korunacak.

Yazılım güncellemeleriyle zafiyetler giderilecek. Yedek parça erişimi kurcalama gerekçesiyle engellenemeyecek.

Yönetmeliğin uygulaması M1/N1 (Hafif Araçlar)da yeni tipler için 29 Kasım 2026, mevcut tipler için 29 Kasım 2027 olarak belirlendi.

M2/M3/N2/N3 ve Römorklarda yeni tipler 29 Mayıs 2028, mevcut tipler 29 Mayıs 2029

Ayrıca lastiklerde C1 Yeni tip onayı 1 Temmuz 2028, piyasaya arz yasağı 1 Temmuz 2030 oldu. C2 için 1 Nisan 2030 / 1 Nisan 2032, C3 için 1 Nisan 2032 / 1 Nisan 2034 oldu.

Söz konusu yönetmelik detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz