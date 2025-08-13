Tarım ve Orman Bakanlığı, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemelerle; ambalaj tanımları, gıda alkolü üretim süreçleri, ihracat kuralları, etiketleme ve denetim gibi alanlarda önemli yenilikler getirildi.ANKARA (İGFA) - Etil alkol ve metanolün ambalajlanmasında standart bir çerçeve oluşturulan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

6’ncı maddeye eklenen hükümle, gıda alkolünün üretiminde mayşenin, rektifikasyon, dimetilizasyon ve purifikasyon gibi ayrımsal distilasyon kolonlarından oluşan ünitelerde distile edilmesi zorunlu kılındı. Bu madde ile gıda alkolü üretiminde kalite ve standartları artırmayı hedeflendi.

TIBBİ KULLANIM AMAÇLI ETİL ALKOL

20’nci maddede, tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün 5 litrelik mat siyah plastik kaplarda ambalajlanması ve etiketlerinde karekod bulunması zorunlu hale getirildi. Bu ürünler, yalnızca Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış ecza depoları ve ticarethaneleri aracılığıyla eczaneler, hastaneler ve hayvan sağlığı kuruluşlarına sunulacak. Toptan satış belgesi için en az üç yıl faaliyet şartı getirildi.

ETİKETLEME VE GÜVENLİK

24’üncü maddede, etil alkol ve metanolün etiketlerinde ürün adı, alkol miktarı, hacim, köken bilgisi ve kullanım amacı gibi detayların yer alması zorunlu kılındı.

Metanol tankları ve kaplarında “METANOL İÇİLMEZ, ÖLDÜRÜR” ibaresi zorunlu oldu.

32’nci maddede, deneme üretimi ve yılda iki kez yapılan resmi kontrollerde numune analiz ücretlerinin firmalarca karşılanacağı, ancak ikiden fazla kontrolde Bakanlık tarafından ödeneceği belirtildi. Olumsuz analiz sonuçlarında veya firma talebiyle yapılan analizlerde ücret firmaya ait olacak.

Öte yandan K-2 ve D-1 tipi denatüre ürünlerin ithalatı ve satışı 1 Ocak 2026’ya kadar yapılabilecek.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz