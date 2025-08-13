Bilecik Belediyeler Birliği, hem çevreyi hem de tarımı aynı anda koruyacak örnek bir projeye imza attı. Evlerden toplanan organik atıklar, modern geri dönüşüm teknikleriyle işlenerek çevre dostu sıvı bitki gübresine dönüştürülüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Sıfır atık vizyonuyla hayata geçirilen proje, doğayı korurken çiftçilere yüksek verimli, tamamen doğal ve insan sağlığına zararsız bir gübre sunuyor. Doğa dostu ambalajlarla piyasaya sunulan bu gübre, Bilecik tarımını güçlendirmeyi ve ülke genelinde örnek olmayı hedefliyor.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, evlerden toplanan organik atıkları ekonomiye kazandırarak hem çevremizi koruyor hem de çiftçimize kaliteli ve doğal bir gübre sunduklarını söyledi. Söz konusu çalışmanın sadece Bilecik için değil, tüm Türkiye için örnek olacağına inandıklarını kaydeden Başkan Tekin, "Ürettiğimiz sıvı gübre kalitesiyle Türkiye’nin en iyisi olma yolunda ilerliyor. Doğaya ve geleceğe yatırım yapıyoruz" dedi.

Proje kapsamında hem çiftçilere hem de vatandaşlara atık ayrıştırma konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Bilecik genelinde yaygınlaştırılması planlanan bu uygulama sayesinde, tarımsal üretimde verim artarken çevresel sürdürülebilirlik için de büyük bir adım atılmış olacak.