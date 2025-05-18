Ar-Ge çalışmaları yapan Eti Alüminyum, 2 bin derecede bile erimeyen yapısıyla seramik, savunma sanayi, termal izolasyon malzemesi üretimi gibi geniş bir kullanım alanına sahip ‘özel alümina’ yatırımını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Cengiz Holding çatısı altında Türkiye’nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayan Eti Alüminyum’un, ‘özel alümina’ tesisi faaliyete başladı.

Bugüne kadar yalnızca ithalat yoluyla tedarik edilen ‘özel alümina’ Eti Alüminyum’un yatırımıyla artık Türkiye’de üretilebilecek. Refrakter, seramik, polisaj, termal izolasyon, boya ve cam sektörlerinin ihtiyacı olan özel alümina ürünlerinin tedarikinin yanında, savunma sanayinde de önemli bir yere sahip olan nitelikli alümina ürünlerine yenisini ekleyen Eti Alüminyum, bu yatırımla süper ince tane boyutlu, saflık derecesi yüksek ürünlerin üretimini gerçekleştirebilecek.

‘İLK ETAPTA İÇ PAZARIN YÜZDE 50’SİNİ KARŞILAYACAK’

Yerli hammadde üretiminin önemine değinen Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, “Tedarikçi firma olma hedefiyle yola çıktığımız ve yatırım kararını 2016 yılında aldığımız ‘özel alümina’ tesisimizde uzunca bir dönem süren Ar-Ge çalışmalarının ardından üretime başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de ilk kez yerli olarak üretilen ve yıllık 25.000 tonluk pazara sahip olan özel alüminada, ilk etapta yıllık 14.000 tonluk üretimle başlıyoruz. Bununla mevcut pazarın 50’sini karşılamayı ve kalan kısmı da ihraç etmeyi planlıyoruz. Yeni değirmenlerin faaliyete geçmesiyle üretimimizi 40.000 tona çıkararak pazarın tamamını karşılayacak üretim miktarına ulaşacağız” diye konuştu.

Özel alümina ürünlerinin savunma sanayinde stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Arkan, özellikle balistik uygulamalarda kullanılan, süper ince tane boyutlu, alfası yüksek, düşük spesifik yüzey alanına ve yüksek saflık derecesine sahip ‘özel alümina’ ürünlerinin yerli üretimini bu projeyle hayata geçirdiklerini söyledi. Arkan, savunma sanayi açısından bir devrim niteliği taşıyan bu üretimle Eti Alüminyum olarak hammadde arz güvenliği konusunda üzerimize düşen görevin farkında olduklarını kaydetti.

Farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik, farklı özel alüminaları da üretmeyi hedefleyen Eti Alüminyum; ‘düşük sodalı alümina’, ‘reaktif alümina’, ‘bimodal’ ve ‘multimodal alümina’ ürünlerinin üretilmesi için Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.