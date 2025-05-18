Bursa’nın öncü çevre kuruluşu Yeşil Çevre Kooperatifi, bu yıl foruma platin sponsor olarak destek verdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’de Yeşil dönüşüm ve çevre politikaları alanında önemli organizasyonlar arasında anılan II. Uludağ Çevre Forumu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Business School’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

"Sürdürülebilir Yarınlar için Kolektif Vizyon" temasıyla düzenlenen forum,. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay gibi önemli isimlerin katılımları ve konuşmalarıyla açıldı. Etkinlik, iki gün boyunca yeşil dönüşüm, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik alanındaki son gelişmeleri gündeme taşıdı.

Yeşil Çevre Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, organizasyonun önemine dikkati çekerek, "Bu değerli organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başta Sayın Bakanımız Murat Kurum ve BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür forumlar, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda atılan adımların değerlendirildiği, yeni fikirlerin filizlendiği son derece verimli ve değerli platformlardır" dedi.

“21. YÜZYILIN İMECE EFSANESİ' OLARAK YOLA ÇIKTIK”

Yeşil Çevre Kooperatifi’nin, yalnızca bir arıtma tesisi olmanın ötesinde, çevreye duyarlı bir iş modeli ve kamusal fayda eksenli bir vizyonun ürünü olduğunu söyleyen Genel Müdür Mehmet Aydın, “1998 yılında Bursa’nın doğu yakasında, Kestel, Gürsu ve Barakfakih Sanayi Bölgelerimizin atık su sorununa çözüm üretmek amacıyla Bursa Valiliği ve sanayicilerimizin öncülüğünde, '21. Yüzyılın İmece Efsanesi' olarak yola çıktık. Bugün 435 ortağımıza maliyet esaslı hizmet sunuyor, bölgemizdeki endüstriyel ve evsel atık suları arıtarak Bursa Ovası'nı ve değerli su kaynaklarımızı koruyoruz. Aynı zamanda çevre danışmanlığı, akredite laboratuvarımızla analiz hizmetleri ve sosyal sorumlulık projelerimizle sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışının yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz" dedi.

Konuşmasında suyun geri kazanımının önemine dikkat çeken Aydın, 2026 yılında devreye alınması hedeflenen geri kazanım tesisi ile ortakların proses su ihtiyacını karşılayacaklarını, yılda yaklaşık 50 bin metreküp suyun yeraltından çekilmesine gerek kalmadan sanayicimize sunulmasını sağlayacaklarını söyledi.

ATIKLAR YEŞİL ÇEVRE İLE DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Yeşil Çevre'nin katı atık yönetimi alanındaki faaliyetlerine de değinen Mehmet Aydın, "Sıfır atık anlayışıyla çıktığımız bu yolda, her bir atığa yeniden hayat vererek döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ayrıca günlük ortalama 80 ton arıtma çamurunu bertaraf ediyor, nihai hedef olarak bu çamurdan enerji üretimini sağlayacak bir tesisi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için bugün sorumluluk alıyoruz" dedi.

Forum kapsamında düzenlenen "Yeşil Büyüme ve Yeni İş Modelleri" başlıklı oturumda da konuşmacı olarak yer alan Aydın, yeşil dönüşümün gerekliliğine ve bu süreçte kurumların üstlenmesi gereken rollere dair değerli görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Genel Müdür Aydın, Yeşil Çevre Kooperatifi'nin kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı bir örneği olduğunu vurgulayarak, maliyet odaklılıktan değer odaklı sürdürülebilirliğe geçişin, kaynak verimliliğinin, inovasyonun ve toplumsal faydanın ön planda tutulduğu yeni iş modellerinin önemine dikkat çekti. Kooperatifin arıtma faaliyetlerinin yanı sıra su geri kazanımı, atık yönetimi, danışmanlık, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle bütüncül bir çevre yönetimi anlayışı sunduğunu belirterek, bu modelin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynadığını ifade etti.