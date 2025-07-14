AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Esra Dündar, dün Irak’ın Süleymaniye kentinde örgüt militanlarının silahlarını bırakarak yakması ve PKK’nın kendini feshetmesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı tarihi konuşmaya ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.MARDİN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi konuşmasını yaptığı programa bizzat katılan Esra Dündar, sürecin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Dündar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, uzun yıllardır terörün gölgesinde nice acılar yaşamış, binlerce aile evlat acısı, göç, yoksulluk ve korku ile sınanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, dün Süleymaniye’de yaşanan gelişmeler, ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığının ve milletimizin sarsılmaz iradesinin en açık göstergesidir. PKK’nın silah bırakıp kendini feshetmesi, sadece güvenlik güçlerimizin değil, aynı zamanda annelerin, babaların, çocukların ve tüm Türkiye’nin ortak zaferidir.

Bu tarihi gelişme, yıllardır terörün gölgesinde büyüyen çocuklarımız için, huzur ve güven ortamında yaşamak isteyen kadınlarımız için, toprağında barış ve kardeşlik hayali kuran tüm vatandaşlarımız için yeni bir umut olmuştur. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, terörün gölgesinde kalan şehirlerimizin yeniden kalkınması, gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi için bu sürecin çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaptığı tarihi konuşma, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğimizin ve huzurumuzun teminatı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye artık terörün değil, barışın, huzurun ve kalkınmanın ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu süreçte emeği geçen herkese, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere, devletimizin tüm kurumlarına ve bu mücadelede dualarıyla, desteğiyle yanımızda olan milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Terörsüz bir Türkiye hayalimiz artık gerçeğe dönüşüyor. Bundan sonra da ülkemizin huzuru, refahı ve kardeşliği için çalışmaya, kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha aydınlık bir geleceğe sahip olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Mardinli bir kadın olarak, bu tarihi dönemeçte ülkemizin geleceğine olan inancım daha da güçlendi. Hep birlikte, daha güçlü, daha huzurlu ve daha adil bir Türkiye için el ele vermeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Bugün, milletçe yeni bir sayfa açıyoruz. Barışın, kardeşliğin ve huzurun daim olmasını temenni ediyorum.