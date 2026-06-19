Düzce'de narkotik ekiplerince durdurulan ticari taksinin motor bölümünde 710 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu madde getirileceği tespit edilen M.S. (45) takibe alındı.

Ekiplerce durdurulan ticari takside ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş yaklaşık piyasa değeri 3 milyon lira olduğu değerlendirilen 710 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılan M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.