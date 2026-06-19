Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada, yeni hatla birlikte İstanbul'un önemli noktaları arasındaki ulaşım sürelerinin ciddi ölçüde kısalacağını belirterek, projenin 25 yılda 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacağını ve ekonomik faydasının 935 milyon avroya ulaşacağını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hizmete alınan yeni metro hattının İstanbul ulaşımına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın devreye girmesiyle birlikte ulaşım sürelerinde ciddi kısalmalar yaşanacağını belirterek, 'Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz' dedi.

Yeni hat sayesinde Küçükçekmece-Kemerburgaz arasındaki seyahat süresinin 50 dakikaya, Başakşehir-Kağıthane arasındaki ulaşım süresinin ise 48 dakikaya ineceğini kaydeden Erdoğan, projenin ekonomik ve sosyal kazanımlarına da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Projenin 25 yılda 117 milyon saatlik zaman tasarrufu sağlamasını, ekonomik faydasının ise toplam 935 milyon avroya ulaşmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Aşkınan çalışan yorulmaz bu inançla İstanbul-içi raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz.



4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattının inşası sürüyor.



İlaveten 6,3 kilometrelik: pic.twitter.com/qGXDeJsTO4 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 19, 2026

'İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

İstanbul'daki raylı sistem yatırımlarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, 'Aşkınan çalışan yorulmaz anlayışıyla İstanbul içi raylı sistem çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.

Halen yapımı süren 4,5 kilometrelik Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile 6,3 kilometrelik Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı hakkında bilgi veren Erdoğan, bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin toplam uzunluğunun 191 kilometreye ulaşacağını söyledi.

Erdoğan, yeni metro yatırımlarının İstanbul'un trafik yükünü hafifleteceğini ve kent içi ulaşımın daha hızlı, konforlu ve çevreci hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.