Gemlik Belediyesi, 20-21 Haziran'daki YKS nedeniyle okul çevrelerinde 09.00-15.00 saatleri arasında inşaat ve gürültülü faaliyetleri yasakladı. Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Başkan Şükrü Deviren öğrencilere başarılar diledi.

BURSA (İGFA) - Hafta sonu tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) öncesinde, Gemlik'te sınava girecek öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek unsurların önüne geçmek amacıyla önemli bir karar alan Gemlik Belediyesi, sınav günlerinde okul çevrelerinde sessizliğin sağlanması için harekete geçti.

20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günü yapılacak sınavlar kapsamında, ilçedeki okulların çevresinde devam eden inşaat faaliyetleri geçici olarak durdurulacak.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul çevresindeki inşaat alanlarında denetim gerçekleştirerek müteahhit ve yetkilileri konu hakkında bilgilendirdi.

Yapılan düzenlemeye göre sınavların gerçekleşeceği iki gün boyunca saat 09.00 ile 15.00 arasında; inşaat çalışmaları, yıkım, hafriyat işlemleri, kırıcı ve delici alet kullanımı ile yüksek sesli müzik yayını ve gürültüye neden olabilecek tüm faaliyetler yasak kapsamına alındı.

Uygulama öğrencilerin sınav esnasında daha sakin ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir ortamda sınava girmelerini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Yasağa uymayanlar hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.