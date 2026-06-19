Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmî törenle karşıladı. İkilî ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u resmî törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Singapur Başbakanı Wong, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.