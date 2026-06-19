İSTANBUL – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Adalar Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerine yönelik geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belediyede yaptığı çalışmalar kapsamında onlarca dosya incelenirken, belediye yönetimi ise kamuoyuna yaptığı açıklamada "operasyon" ve "gözaltı" iddialarını reddetti.

Soruşturmanın Odağında İmar ve Ruhsat İşlemleri Var

Edinilen bilgilere göre, soruşturma çerçevesinde belediyedeki bazı imar uygulamaları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin belgeler incelemeye alındı. Mali polis ekiplerinin belediyede yaptığı çalışmalar sırasında toplam 24 imar dosyası ile 6 iş yeri ruhsat dosyasının talep edildiği ve ilgili evrakların kayıt altına alınarak incelenmek üzere teslim alındığı bildirildi.

Soruşturmanın, ilçedeki bazı yapılaşma süreçleri ve ruhsat işlemlerine ilişkin iddialar üzerine yürütüldüğü öne sürülürken, yetkililer tarafından soruşturmanın kapsamına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Belediyeden "Operasyon Değil, Evrak Talebi" Açıklaması

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalar Belediyesi, bazı medya organlarında yer alan "operasyon" haberlerinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını savundu.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirli imar işlemleri ile ruhsatlara ilişkin bilgi ve belgelerin talep edildiği, belediyenin de bu belgeleri mevzuata uygun şekilde ilgili kurumlara teslim ettiği belirtildi. Açıklamada, "Belediyemiz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen herhangi bir operasyonun konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Gözaltı İddiaları Yalanlandı

Belediye yönetimi ayrıca kamuoyunda gündeme gelen gözaltı iddialarını da yalanladı. Yapılan açıklamada belediye çalışanları, bürokratlar veya belediye meclis üyeleri hakkında verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı vurgulandı. Soruşturmanın belge inceleme ve idari araştırma aşamasında olduğu ifade edildi.

Başkan Yardımcısından Açıklama

Adalar Belediye Başkan Yardımcısı'nın basına yaptığı değerlendirmede de belediyeye ulaşan resmi yazı doğrultusunda savcılık talebinin yerine getirildiği, sürecin evrak teminine yönelik yürütüldüğü ve incelemelerin hukuki çerçevede takip edildiği belirtildi. Yetkili, belediyeye ulaşan bilgiler doğrultusunda herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığını söyledi.

Soruşturma Nasıl Devam Edecek?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre inceleme kapsamında teslim alınan dosyalar uzman ekiplerce değerlendirilecek. Belgeler üzerinde yapılacak teknik ve hukuki incelemelerin ardından soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği netlik kazanacak. Şu aşamada soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı işlemi gerçekleştirilmediği bildiriliyor.

Öne Çıkanlar

24 imar dosyası ve 6 ruhsat dosyası inceleniyor.

Belgeler ilgili kurumlara tutanak karşılığında teslim edildi.

Belediye, "operasyon" iddialarını reddetti.

Herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı açıklandı.

Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor.

Bu gelişme, son dönemde yerel yönetimlerde yürütülen imar ve ruhsat denetimlerinin en dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık ve ilgili kurumların yapacağı açıklamalar, dosyanın seyrini belirleyecek.