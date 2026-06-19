Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla desteklerini sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Toprak yapısının korunması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve sürdürülebilir arazi yönetiminin desteklenmesi vizyonuyla hareket eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek, tarımsal üretimde modernizasyonu yaygınlaştırmak ve üreticilerin teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak amacıyla başlattığı tarımsal makine ekipman desteklerine Bozkurt ilçesi ile devam etti.

Tarımsal faaliyetlerde mekanizasyonu artırarak üreticilerin iş yükünü hafifletmeyi hedefleyen proje kapsamında, Bozkurt ilçesinde kullanılmak üzere tedarik edilen 1 adet modern çapa makinesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu tarafından Bozkurt Belediyesi'ne teslim edildi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine sağladığı desteklerden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Bozkurtlu üreticiler, üretici dostu projeleriyle her zaman yanlarında olan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Teslim töreninde değerlendirmelerde bulunan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal alanlara yönelik sağladığı desteklerin bölge tarımı için önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Bozkurtlu üreticilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu tarımsal ekipmanlardan biri olan çapa makinesini ilçemize kazandırarak bizlere büyük bir kolaylık sağlayan, kırsalda üretimin kesintisiz ve daha güçlü bir şekilde devam etmesi için her zaman desteklerini hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve emeği geçen tüm ekibe şahsım ve tüm üreticilerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum' dedi.



ÜRETİME DESTEK, ÜRETİCİYE GÜÇ



Bozkurt Belediyesi bünyesinde çiftçilerin ortak kullanımına sunulan çapa makinesi sayesinde, geleneksel yöntemlerle yapılan iş gücü yoğun süreçler minimize edilecek, zamandan ve maliyetten büyük tasarruf sağlanacak. Bozkurt ilçesi sınırları içerisinde yaygın olarak gerçekleştirilen mısır ve benzeri ürünlerin üretiminde büyük bir kolaylık sağlayacak olan çapa makinesi; yabancı otların temizlenmesi, toprağın havalandırılması ve gübreleme süreçlerinde verimliliğin en üst seviyeye çıkarılmasında kritik bir rol oynayacak.