Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimi sağlamak amacıyla ülke genelindeki tesislerde denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin ülke genelinde devam ettiğini duyurdu.

Genel Müdürlük tarafından yapılan paylaşımda, koordinasyonları kapsamında su ürünleri yetiştiricilik tesislerine yönelik kontrol ve denetimlerin titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerle hem üretim süreçlerinin mevzuata uygunluğunun takip edildiği hem de güvenilir gıda arzının korunmasının hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada, su ürünleri sektörünün sürdürülebilir şekilde büyümesi ve üretim standartlarının korunması amacıyla sahadaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, yetiştiricilik tesislerinde gerçekleştirilen kontrollerin çevresel sürdürülebilirlik, üretim kalitesi ve gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.