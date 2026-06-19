Tokat ve Sivas'ın uzun yıllardır beklediği Çamlıbel Tüneli Projesi'nde önemli bir eşik aşıldı. Yaklaşık 6 milyar liralık yatırım bedeline sahip projede şantiye kuruldu, temel atma hazırlıkları hız kazandı. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşım koridorunda kritik rol üstlenecek tünelin önümüzdeki günlerde resmen yapım aşamasına geçmesi bekleniyor.

Yakup ORAKÇI / TOKAT (İGFA) - Tokat ve Sivas'ın ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm sağlaması beklenen Çamlıbel Tüneli Projesi'nde çalışmalar başladı.

Yaklaşık 6 milyar liralık yatırım bedeline sahip proje kapsamında Yıldızeli Ilıca mevkisinde şantiye kurulurken, temel atma töreni için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Proje alanında incelemelerde bulunan Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve Hakan Aksu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekilleri yaptıkları değerlendirmelerde, Çamlıbel Tüneli'nin Tokat ve Sivas'ın yıllardır beklediği en önemli ulaşım yatırımlarından biri olduğunu vurgulayarak, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçildiğini ifade etti.

Proje kapsamında 4 bin 735 metre uzunluğunda çift tüp tünel ile 7 bin 700 metre bağlantı yolu inşa edileceği ve tamamlandığında Tokat ve Sivas arasındaki ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale gelmesi, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının önemli ölçüde azalmasının hedeflendiği kaydedildi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, tünelin yalnızca iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırmayacağını, aynı zamanda Karadeniz ile Akdeniz arasındaki önemli ulaşım koridorlarından biri olacağını belirterek, projenin bölge ekonomisine ve ticaretine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ise çalışmaların resmen başladığını belirterek, temel atma töreninin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı programı doğrultusunda önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini kaydetti. AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ise, Çamlıbel Tüneli'nin Sivas'ın Karadeniz'e açılan en önemli bağlantılarından biri olduğunu ifade ederek, ağır tonajlı araçların geçişinin kolaylaşacağını ve bölgenin lojistik kapasitesinin artacağını dile getirdi.

Milletvekilleri ayrıca projeye destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Karadeniz limanlarına ulaşımı kolaylaştırması beklenen proje sayesinde Tokat, Sivas ve çevre illerin ticaret hacminin artması öngörülürken, ulaşım süresini kısaltacak ve trafik güvenliğini artıracak yatırımın, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sunması bekleniyor. Şantiye çalışmalarının sürdüğü projede, temel atma töreninin ardından yapım sürecinin resmen başlaması ve bölgenin yıllardır beklediği yatırımın somut olarak yükselmeye başlaması bekleniyor.