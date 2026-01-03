Esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. Kooperatifler kefaletiyle kullandırılan devlet hazinesi faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinde faiz oranı düşürüldü.

BURSA (İGFA) - Devlet destekli esnaf kredilerinde faiz indirimi yürürlüğe giriyor. Esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıracak önemli bir düzenlemeyle, hazine faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinde yıllık faiz oranı yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirildi.

Yeni uygulama, 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren kooperatif kefaletiyle kullandırılacak krediler için geçerli olacak. Faiz indirimiyle birlikte aylık faiz oranı da yüzde 1,66 seviyesine çekildi.

Esnafa nefes aldıracak adım

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yeşil Nilüfer Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Bayram Aydın, söz konusu düzenlemenin özellikle artan maliyetler karşısında zorlanan esnaf ve sanatkârlar için önemli bir rahatlama sağlayacağını vurguladı. Aydın, faiz indiriminin işletmelerin hem nakit akışını hem de yatırım iştahını olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Teşekkür mesajı

Başkan Aydın, esnaf camiasına yılın ilk müjdesi niteliğindeki bu düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, TESKOMB 7. Bölge Birliği ve Başkan Vekili Bahri Şarlı ile Türkiye Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Faiz indirimiyle birlikte esnaf ve sanatkârların daha uygun koşullarda kredi kullanabilmesinin, yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlaması bekleniyor.