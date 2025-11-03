Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kent genelinde altyapı ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde hayata geçirilen kanalizasyon ve yağmur suyu hat imalatları altyapı sistemini daha güvenli ve dayanıklı hale getiriyor.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi 744, 742 ve 746 sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında, 300 mm çapında beton borular kullanılarak 177 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imal edildi. Hat üzerine 2 adet muayene bacası yerleştirilirken, 36 metrelik yağmur suyu tahliye hattı da tamamlandı.

Çukurhisar Yeni Mahalle 1751. Sokak'ta ise 800 mm ve 600 mm çaplarında beton borular kullanılarak 84 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edildi. Bu hatta 1 adet muayene bacası yerleştirilerek sistemin güvenliği artırıldı.

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Aygüneş, Üçpınar, Dostgül, Alaşehir, Oğuzcan sokakları ve Ahmet Haşim Caddesi üzerinde toplam 690 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imal edildi. Hat boyunca 4 adet muayene bacası yerleştirildi.

Sümer Mahallesi Adasoy ve 908 Sokak üzerinde ise 300 mm çapında beton borular kullanılarak 74 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı tamamlandı. Bu sayede, özellikle ani yağışlarda yüzeysel su drenajı hızlandırılarak taşkın riski azaltıldı.

ESKİ Genel Müdürlüğü, Eskişehir'in her köşesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin eşit hizmet anlayışı ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin güçlendirildiğini ve taşkınlara karşı koruma seviyesi yükseltilmiş bir altyapı ağı oluşturulduğunu belirtti.