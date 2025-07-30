Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kıdemli vatandaşların sosyal yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla hayata geçirilen Emek Kafe, gerçekleştirdiği etkinliklerle büyük ilgi görüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ESMEK) iş birliğiyle düzenlenen “Sağlıklı Yaş Alma Atölyeleri” kapsamında düzenlenen turnuvada kıyasıya rekabet yaşandı. Turnuva sonunda tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin öncülüğünde hizmete açılan Emek Kafe, kentte yaşayan kıdemli vatandaşlara kaliteli ve sosyal bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Kafede düzenlenen kurslar sayesinde vatandaşlar; hem el becerilerini geliştiriyor hem de müzik ve sanatla iç içe keyifli vakit geçiriyor.

Atölye çalışmaları kapsamında makrome bağlama, kaligrafi, sepet örücülüğü, yağlı boya ve kara kalem resim gibi el sanatlarıyla birlikte, “Türkülerle Tanışıyoruz” ve akıl ve zekâ oyunları gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, bu tür sosyal faaliyetlerin kendilerine büyük moral ve motivasyon sağladığını ifade ederek, projeye öncülük eden Başkan Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti.

Emek Kafe’de düzenlenen kurs ve atölyeler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, (0222) 220 76 88 ve (0222) 220 76 99 numaralı telefonları arayabilirler.