Eskişehir'in Alpu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Alpu İlçe Şefliği'nce tedaviye alındı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, vatandaşlar tarafından Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.



Komutanlık tarafından teslim alınan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Alpu İlçe Şefliği'nce tedaviye alındı.

Tedavisi yapılacak kızıl şahinin doğaya salınacağı öğrenildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ise, yaban hayatının korunması ve devamlılığının sağlanmasına yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.