Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiyi, kooperatifleri ve kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Üretici Marketler, yerli ve doğal ürün çeşitliliğiyle hem üreticinin hem de halkın yüzünü güldürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, tarımsal üretimi ve kooperatifçiliği destekleme vizyonuyla yılında hayata geçirdiği Üretici Market projesi, yıllar içinde hem ürün yelpazesini genişletti hem de Eskişehir halkının sofralarına doğal ve güvenilir ürünler ulaştırdı.

İlk olarak Şubat 2019'da açılan Üretici Market, proje kapsamında yalnızca Eskişehir ve ilçelerindeki üretici ve kooperatiflerin ürünlerini sunarken, artan taleple birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki kooperatiflerle iş birliğine gitti. Bugün gelinen noktada, 40'a yakın kooperatifle çalışılarak binlerce üreticiye dolaylı olarak destek sağlanıyor. Üretici Market'te 400'e yakın ürün çeşidi halkla buluşuyor.

Marketlerde; Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde üretilen ürünler ile geleneksel Küllüoba ekmeği, halkın beğenisini kazanan Halk Süt, Halk Gezen Tavuk Yumurtası, Halk Tereyağ, peynir ürünleri ve ayrıca Kalabak Su, Dorlion Zeytinyağı üretimle tüketici arasında güvenli bir köprü kuruyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Üretici Market projesinin yalnızca bir satış noktası değil, aynı zamanda kırsalda kalkınmayı ve kadın emeğini destekleyen bir dayanışma modeli olduğunu vurguladı.

Ünlüce, 'Kadınlarımızın ve üreticilerimizin emeğiyle şekillenen bu dayanışma zinciri, Eskişehir'in hem ekonomik hem sosyal kalkınmasında önemli bir rol üstleniyor. Doğal, katkısız ve yerli üretimi halkımızla buluştururken, kooperatif kültürünü de büyütmeye devam edeceğiz. Üretici Marketler, sadece bir alışveriş noktası değil aynı zamanda toplumsal dayanışma merkezidir.' dedi.

Bugün Bağlar ve Adliye olmak üzere iki farklı noktada hizmet veren Üretici Marketler, farklı bölgelerden kadın üretim kooperatiflerinin ürünlerine raflarında yer vererek kadın istihdamına da katkı sağlıyor. Glütensiz ürünler için sipariş desteği de sunan marketlerde, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerden gelen özel ürünler de yer alıyor.