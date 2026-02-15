Zorlu ekonomik koşullarda sağlıklı, besleyici ve uygun fiyatlı yemeklere erişim imkânı sunan lokanta, kısa sürede halkın buluşma noktası haline geldi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası, uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemekleriyle yediden yetmişe tüm vatandaşların buluşma noktası oldu.

Zorlu ekonomik koşulların oluşturduğu darboğazda vatandaşların bütçesine uygun, lezzetli ve sağlıklı yemek yeme imkânı sunan Kent Lokantası'nı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, insan odaklı hizmetleriyle vatandaşların gönlünü kazandı.

Toplu Taşıma Merkezi'nde yer alan Kent Lokantası'nda pazar günleri hariç haftanın altı günü 13.00-16.00 saatleri arasında birbirinden lezzetli yemekler, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte vatandaşlara 75 TL'den sunuluyor.

Manyas ve ardından gelen talepler doğrultusunda ilçelerde de Kent Lokantalarının açılması planlanıyor. Askıda yemek uygulamasıyla toplumsal dayanışmayı güçlendiren Kent Lokantası'nda her gün binlerce vatandaş aynı sofrada buluşuyor.