Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Ağustos Böceği ve Karınca' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda Tiyatro Panki tarafından sahneye taşınan 'Ağustos Böceği ve Karınca' adlı çocuk oyunu, minik izleyiciler ve ailelerinden tam not aldı.

Eğlenceli anlatımı ve eğitici mesajlarıyla dikkat çeken oyun, salonda keyifli anların yaşanmasını sağladı.

TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerinin yıl boyunca farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde süreceği belirtilerek, tüm vatandaşlar ücretsiz etkinliklere davet edildi.