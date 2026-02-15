Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Dirençli, Sosyal ve Yeşil Şehir' vizyonuyla park, cadde, yürüyüş yolları ve sosyal alanlarda ağaç dikim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Yeşil Şehir' vurgusuyla sürdürdüğü ağaç dikim çalışmaları kapsamında son 3 ayda 2 bin 500 ağacı şehrin dört bir yanında toprakla buluşturdu.

Prestij caddeler, yürüyüş yolları ve sosyal yaşam alanlarında farklı türlerde ağaç dikimleriyle şehir estetiğine katkı sağlandı.

FARKLI TÜRLERDE BİNLERCE AĞAÇ

Şehri daha estetik ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlamak için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle prestij caddeleri, yürüyüş yolları ve sosyal yaşam alanlarında farklı türlerde binlerce ağaç toprakla buluşturuldu.

2 BİN 500 AĞAÇ SAKARYA TOPRAĞIYLA BULUŞTU

Son 3 ayda gerçekleştirilen çalışmalara kapsamında Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü, Çark Deresi kenarı, Adnan Menderes Caddesi, Osmangazi Caddesi, Aziz Duran Parkı, Huzur Koridoru gibi önemli noktalarda toplam 2 bin 500 ağacın dikimi yapıldı.

MEVSİMSEL ŞARTLARA UYGUN FARKLI TÜRDE AĞAÇLAR

Çınar yapraklı dut, gladiçya, sumak, akasya, tespih ağacı, süs kirazı, oya, çınar, karaağaç, at kestanesi, sığla ve dişbudak gibi mevsimsel şartlara uygun ağaçlar Sakarya toprağıyla buluşturuldu.

RİSKLİ AĞAÇLAR İÇİN KONTROLLÜ DEĞİŞİM

Ağaç dikim çalışmalarının yanı sıra zamanla zarar görmüş, kurumuş veya devrilme riski taşıyan ağaçlar da kontrollü şekilde yerlerinden alınarak yerine uzun ömürlü ve ekosisteme katkı sunan yeni fidanlar dikiliyor.

'BU ŞEHİR HEPİMİZİN'

Konuyla ilgili Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Şehrin doğal dokusunu güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Sakarya bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda son 3 ayda şehir genelinde 2 bin 500 ağaç dikim çalışması gerçekleştirdik. Bu Şehir Hepimizin anlayışıyla, 'Yeşil Şehir' hedefimiz doğrultusunda cadde, park ve sosyal alanlarımızı ağaçlarla buluşturmaya devam edeceğiz' denildi.