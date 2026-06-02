Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Kütüphane, gençler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Sosyal Kütüphane, sunduğu modern ve erişilebilir yapısıyla Eskişehir'de gençlerin en çok tercih ettiği yaşam ve öğrenme alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

Ders çalışma imkânlarının yanı sıra sosyal etkileşim alanlarıyla da dikkat çeken kütüphane, öğrencilerin hem verimli vakit geçirebildiği hem de keyifli bir ortamda bulunabildiği önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor.

BAŞKAN ÜNLÜCE ZİYARET ETTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kentpark içerisinde hizmet veren Sosyal Kütüphaneyi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ünlüce, onların görüş ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Öncül'den de kütüphane ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ünlüce, kütüphanenin sunduğu imkânların önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

'Kütüphane sadece rafların sıralandığı sessiz mekânlar değil, şehrin buluşma noktası, gençlerin ders çalıştığı, çocukların keşfettiği, yetişkinlerin üretimle buluştuğu yaşayan alanlar hâline geliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kütüphanemiz de bu anlayışın güçlü bir örneğidir. Kentpark ve Sultandere şubelerimizle hizmet veren kütüphanemiz, yalnızca okuma alanı sunmakla kalmıyor, atölyeler, eğitim programları ve sosyal etkinliklerle hayat boyu öğrenmeyi destekleyen dinamik merkezler olarak faaliyet gösteriyor.

Burada özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimini destekleyen atölyelerimiz, üniversitelerimiz ve ilgili kurumlarla iş birlikleriyle her ay düzenli olarak sürdürülüyor. Böylece kütüphanemiz, bilginin üretildiği ve paylaşıldığı birer öğrenme ekosistemine dönüşüyor.

Ayrıca Kentpark Sosyal Kütüphanemiz, yalnızca bir eğitim alanı değil; aynı zamanda doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir yaşam alanı. Biz Eskişehir'de kütüphaneyi yalnızca bir bina olarak değil, bir yaşam kültürü olarak görüyoruz. Ve bu kültürü birlikte büyütmeye devam edeceğiz.'

Kentpark Sosyal Kütüphane'de yaşayan 'Sosyal' isimli kedi ve 'Müdavim' isimli köpek de, kütüphanenin ne kadar yaşam dolu bir yer olduğunun en güzel sembollerinden biri hâline geldi.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER DÜZENLENİYOR

Diğer yandan da Kentpark Sosyal Kütüphanede çocuklar için her hafta farklı atöyler düzenleniyor. Eskişehir'de kütüphane hizmetleri kapsamında okul gruplarına yönelik gezi programları ve atölye çalışmaları sürdürülüyor.

Kütüphane, öğrencilere rehberli turlar ve yaş gruplarına uygun etkinliklerle hem kütüphane kültürünü tanıtıyor hem de birlikte öğrenme deneyimini güçlendiriyor.

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve ÇOGEM iş birliğiyle 'Kitaplar Üzerinden Değerleri Keşfediyorum' temalı atölyeler düzenlenirken, eğitim ve atölye birimi tarafından aylık ortalama 24 çalışma gerçekleştiriliyor. Öte yandan kütüphane bünyesinde oluşturulan satranç ve kutu oyunları alanları da ziyaretçilere farklı bir etkileşim ortamı sunuyor. Her yaştan katılımcının ilgisini çeken bu alanlar, bilginin yalnızca kitaplarla sınırlı olmadığı, strateji ve oyunlarla da geliştirilebileceği yaklaşımını destekliyor.