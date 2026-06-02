Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımını güçlendirecek yatırımlarını bir bir hayata geçiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir ulaşımına nefes aldıracak projelerinden biri olan ve Yenikent ulaşımında alternatif güzergâh olarak hizmet verecek yeni duble yolda sona geliniyor.

PMT serimi ve ardından bisiklet yolu, kaldırımları, asfaltı, peyzajı ve aydınlatma çalışmalarıyla şehre yakışır yeni bir bulvar konsepti hayata geçiriliyor. Yenikent Yolu ile Eski Kipa Kavşağı arasında transit geçişi sağlayacak yol şehrin en yoğun noktalarından Yazlık Kavşağı'nın trafik yükünü azaltacak.

Yenikent Bölgesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı rahatlatacak ve Yazlık Kavşağı'ndaki trafik yükünü azaltacak yeni duble yol projesinde üst yapı çalışmalarına geçildi.

Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı ile Adapazarı Çevre Yolu (Kipa Kavşağı) arasında bağlantı sağlayacak yeni duble yol, Yazlık Katlı Kavşağı yapım sürecinde bölge ulaşımı için önemli bir alternatif güzergâh olmaya hazırlanıyor.

Modern ulaşım anlayışıyla inşa edilen proje tamamlandığında şehre yakışan yeni bir bulvarkonsepti daha hayata geçirilmiş olacak.

Daha önce kazı-dolgu işlemleri ile içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı imalatları tamamlanan güzergahta PMT serimi gerçekleşiyor.

1.600 metre uzunluğa ve 25 metre genişliğinde olan yeni ulaşım aksına bisiklet yolu ve kaldırımlarinşa edilecek.Sonrasında ise asfalt serimi gerçekleştirilecek güzergâhta peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülecek. Yeni güzergâh sayesinde sürücüler, kavşaktaki trafik yoğunluğuna girmeden alternatif bir hat üzerinden şehir merkezine ulaşım sağlayabilecek.