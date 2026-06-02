Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla, şehrin toplu taşıma sisteminde yeni bir dönüşüm daha hayata geçirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada önemli bir dönüşüme daha imza attı. ADARAY hattında 2 Haziran itibariyle devreye alınan 'gittiğin kadar öde' uygulamasıyla artık kullanılan mesafe kadar ücret ödeyecek. Durak başı ücret tarifesi 4 lira 67 kuruş olarak belirlenirken, seyahat başında 28 TL'lik ödeyen yolcu, inişte iade makinasından kullanmadığı durakların ücretini geri alacak.

Ulaşım Daire Başkanlığı'nın altyapısını hazırladığı ve uygulamaya koymak için düğmeye bastığı 'Gittiğin Kadar Öde' projesi, yolcular için büyük bir ekonomik tasarruf sağlayacak.

Sistem ilk olarak ADARAY Hattı'nda 2 Haziran tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.Tarife konusunda ise 'her bir istasyon arası ücret' bu aşamada 4 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

DURAK BAŞINA ÜCRET

Yani Adapazarı Tren Garı'ndan yola çıkacak olan bir vatandaş, seyahat başında Kart54 ile tam bilet olarak 28 TL'lik ödeme yapacak.

Bindiği istasyondan bir sonraki istasyonda indiğinde sadece 4 lira 67 kuruşa, iki istasyon sonra indiğinde ise 9 lira 34 kuruşa yolculuk yapmış olacak.

Yolcu indiği istasyondaki iade makinasına kartını tekrar okuttuğunda sistem, gidilen durak sayısını otomatik olarak hesaplayacak ve fazla alınan tutar anında karta iade edilecek.

Öğrenci ya da indirim kart kullananlar için ise uygulama geçerli olmayacak. Bu sayede kısa mesafe yolculuk yapan vatandaşlar daha az ödeme yaparak ekonomik açıdan avantaj sağlayacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Sakarya'da ulaşımda erişilebilirliği önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Gittiğin kadar öde' uygulaması, vatandaşlarımızın yalnızca kullandığı mesafe kadar ücret ödemesini sağlayarak daha ucuz bir sistemi hayata geçirmektedir. Bu uygulama, Ulaşımda Sakarya vizyonumuzun önemli bir parçasıdır' ifadelerine yer verildi.

İlk etapta ADARAY ile başlayan uygulamanın ilerleyen süreçte metrobüs ve tramvay hatlarında da devreye alınması planlanıyor.