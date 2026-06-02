Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler, Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BALIKESİR (İGFA) - Bayram tatilini kültürel ve tarihi mekânları gezerek değerlendirmek isteyen yüzlerce vatandaş, Balıkesir'in zengin tarihini, kültürel mirasını ve sanat değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Bayram süresince ziyaretçilerini ağırlayan Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi, Akbaş Köyü Etnografya Müzesi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi, Avni - Jale Özken Marmara Adalar Müzesi, İda Madra Jeopark Müzesi, Ömer Seyfettin ve Gönenli Mehmet Efendi Anı Evi ile Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi, her yaştan misafirin uğrak noktası oldu.

MÜZELER, GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

Tarihten sanata, edebiyattan doğal mirasa kadar birçok farklı temada hazırlanan sergiler ve koleksiyonlar, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Vatandaşlar, Balıkesir'in geçmişine ışık tutan eserleri inceleyerek kentin kültürel zenginlikleri hakkında bilgi edinirken, çocuklar ve gençler de eğitici ve öğretici bir müze deneyimi yaşadı.

Özellikle Çanakkale ruhunu yaşatan Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi ile yöresel yaşam kültürünü gelecek nesillere aktaran Akbaş Köyü Etnografya Müzesi yoğun ilgi görürken, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi sanatseverlerin buluşma noktası oldu.

Marmara Adaları'nın tarihini ve kültürel dokusunu, denizini anlatan Avni - Jale Özken Marmara Adalar Müzesi ile bölgenin jeolojik mirasını tanıtan İda Madra Jeopark Müzesi de ziyaretçilerden tam not aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam ederken, müzelerin yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.