Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kendisini ziyaret eden Yeşiltepe İlkokulu öğrencilerine hafif raylı sistem ihalesinin tamamlandığı müjdesini verdi. Çocukların çevre, spor ve sosyal projelerle ilgili taleplerini dinleyen Başkan Genç, ziyaretin sonunda minik misafirlerine gelecek sezon için Trabzonspor maçı sözü verdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yeşiltepe İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Şakire Adıgüzel'i makamında ağırladı.

Belediye Meclisi'ni ve çeşitli birimleri gezen öğrenciler, belediyenin işleyişini yerinde görme fırsatı buldu. Ziyarette Başkan Genç, çocuklara 'Başkan olsaydınız ne yapardınız?' sorusunu yöneltti. Öğrenciler ise okullara dolap yapılmasından raylı sisteme, spor alanlarından çevre düzenlemelerine, sahipsiz hayvanlardan Trabzonspor'a kadar birçok konuda taleplerini ve hayallerini dile getirdi.

RAYLI SİSTEMİ ŞEHİR MERKEZİNE ULAŞTIRACAĞIZ

Öğrencilerin raylı sistem sorusunu yanıtlayan Başkan Genç, projenin ihalesinin bugün sonuçlandığını belirterek şunları söyledi: 'Bugün sizlere güzel bir haber vereyim. Şehrimizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan raylı sistemin ihalesi bugün sonuçlandı.

Akyazı'dan başlayacak hat, şehrimizin önemli noktalarından geçerek üniversite ve havaalanına ulaşacak, daha sonra Yomra ve Akçaabat yönünde devam edecek. Bu proje özellikle sizlerin gelecekte daha fazla kullanacağı çok önemli bir ulaşım yatırımı olacak. Hedefimiz hattı etap etap ilerleterek birkaç yıl içerisinde şehir merkezine ulaştırmak. Bugün itibarıyla projenin ihalesi tamamlandı ve bu bizim için çok sevindirici bir gelişme.'

ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEK KIYMETLİ BİR SORUMLULUK

Başkanlık görevinin sorumluluklarına da değinen Genç, belediyeciliğin insan hayatına dokunan önemli bir hizmet alanı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: 'Bizim görevimiz vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, trafik, sosyal hizmetler, yeşil alanlar ve şehir hayatına dair sorunlara çözüm üretmektir. Şehrimize hizmet etmek çok kıymetli bir sorumluluk. Sizlerden de gelecekte hedefler belirlemenizi, çalışmanızı ve ülkemize faydalı bireyler olmanızı istiyorum. İnşallah ileride aranızdan şehrimize ve ülkemize hizmet edecek yöneticiler çıkacaktır.'

BELEDİYENİN ÖNCELİKLERİ ARASINDA

Öğrencilerin çevre temizliği, spor alanları ve sahipsiz hayvanlarla ilgili taleplerini de dikkatle dinleyen Başkan Genç, bu konuların belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Çevremizi temiz tutmak hepimizin görevi. Daha fazla çöp kutusu ve geri dönüşüm noktası oluştururken vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak barınaklarımızı geliştiriyor, tedavi ve bakım süreçlerini sürdürüyoruz. Aynı zamanda sahiplendirmeyi teşvik ediyoruz. Spor alanları konusunda da taleplerinizi ilgili birimlerimize ileteceğiz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması, spor yapması ve sosyal alanlara kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'

TRABZONSPOR MAÇINA GETİRECEĞİM

Öğrencilerin fakirlere yardım edilmesi, yeşil alan ve piknik alanlarının artırılması yönündeki önerilerini de takdir eden Başkan Genç, dayanışma ve çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Ziyaretin sonunda ise çocuklara sürpriz bir müjde veren Başkan Genç, 'Gelecek sezon bu sınıfı Trabzonspor'un bir maçına götüreceğim' diyerek öğrencileri sevindirdi.