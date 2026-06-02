Denizli'nin can damarı Akbaş Barajı, etkili yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranıyla tam kapasiteye ulaştı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, sürdürülebilir su yönetimine öncelik verdiklerini belirterek vatandaşları suyu bilinçli kullanmaya çağırdı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan ve kentin su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Akbaş Barajı'nda doluluk oranı tam kapasiteye ulaştı.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık tehlikesinin ardından, özellikle bu yılın kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yoğun yağışlar baraj havzasını tamamen doldurdu.



BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 100 SEVİYESİNDE



Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 43 seviyelerinde olan, 2025 yılı içerisinde ise kuraklığın etkisiyle yüzde 23'e kadar gerileyerek endişe yaratan Akbaş Barajı, son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Mayıs ayı başında yüzde 82 ile başlayan yükseliş trendi, kısa sürede yüzde 92 ve yüzde 97 sınırlarını aşarak bugün itibarıyla yüzde 100 seviyesine erişti. Akbaş Barajı'ndaki bu tarihi yükseliş hem kent merkezi içme suyu arzı hem de tarımsal sulama açısından şehirde büyük bir memnuniyet ve rahatlama yarattı.



'SU KAYNAKLARIMIZ SINIRSIZ DEĞİL'



Küresel iklim değişikliği ve ani hava salınımlarına dikkat çekerek su kaynaklarının sınırsız olmadığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin içme suyu güvenliğini uzun vadede koruyabilmenin tek yolunun, barajlardaki su miktarından bağımsız olarak tasarrufu bir yaşam kültürü haline getirmek olduğunu kaydetti.

Özellikle yaz aylarında artan evsel ve tarımsal su tüketimine dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, 'Bugün geleceğimiz adına son derece sevindirici ve bereketli bir tabloyla karşı karşıyayız. Akbaş Barajımız tamamen dolmuştur. Ancak çok değil, daha geçen yıl yaşadığımız kuraklık stresi ve su sıkıntısı hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. İklimsel etkiler sürerken ve önümüzde sıcak yaz ayları varken, suyumuzu sanki barajlarımız boşmuş gibi titiz, tasarruflu ve bilinçli kullanmak zorundayız. Her bir damla su, geleceğimizin teminatıdır. Lütfen suyumuzu israf etmeyelim, kaynaklarımızı hep birlikte koruyalım' diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.