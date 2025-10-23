Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Uygulama kapsamında; vatandaşlar araçlarını Adliye Katlı Otoparkı'na park edebiliyor. ​Park işleminin ardından yollarına toplu taşıma (tramvay vb.) ile devam eden vatandaşlar, otopark hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor. ​Bu sayede özellikle çarşı bölgesindeki araç yoğunluğunun ve trafik sorununun azaltılması hedefleniyor.

Vatandaşlar, uygulamanın çarşıdaki işlerini ve alışverişlerini kolaylaştıracağını, araçlarını merkezi bir noktaya park edip tramvayla devam ederek çarşıda işlerini hallettikten sonra araçlarını ücretsiz alabileceklerini belirterek, uygulamanın çok güzel ve mantıklı olduğunu dile getirdiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Park Et Devam Et' çalışması ile hem trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi hem de toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.