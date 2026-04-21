Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanları, bu kez mahalle muhtarlarını ağırladı. Sokak hayvanlarına sıcak bir yuva olan bakımevinde yapılan çalışmaları inceleyen muhtarlar daha sonra Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de ziyaret kapsamında muhtarlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Seçil Günege eşliğinde tesisleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Bakımevi ve doğal yaşam alanlarını yerinde inceleyen muhtarlar, sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine dair merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Günege, bakımevinin yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda sokak hayvanlarına güvenli, sağlıklı ve sıcak bir yaşam alanı sunduğunu vurguladı.

Modern donanımı ve kapsamlı hizmetleriyle dikkat çeken tesisin, can dostların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir merkez olduğu ifade edildi.

Program kapsamında muhtarlar, ziyaretlerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile devam etti.

Burada atıklardan elde edilen gazla enerji üretimi süreci hakkında bilgi alan muhtarlar, bu enerjiyle oluşturulan seraları da gezerek sürdürülebilir çevre projelerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen teknik gezi sonrası muhtarlar, hem hayvan refahına hem de çevreye yönelik hayata geçirilen projelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.