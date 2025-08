Eskişehir, bu yıl altıncısı düzenlenen “ETi Lifalif Uluslararası Yarı Maratonu ve Spor Festivali” ile sporun ve dayanışmanın kalbi oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Novo İletişim Tanıtım Dijital İçerik Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren “ETi Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali”, yarı maraton koşusu ile tamamlandı. Ana Sponsorluğunu ETi Lifalif’in üstlendiği festivalde TCL Electronics, Xiaomi, Nuh’un Ankara Makarnası ve Kalabak Su co-sponsor olarak yer aldı.

Festivalin ilk gününde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda 09.00’da başlayan Spor Festivali ile gün boyu birbirinden özel spor etkinlikleri düzenlendi. 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşen festivalde uzman antrenörler eşliğinde yoga, pilates, zumba gibi aktiviteler yapıldı.

2 ve 3 Ağustos’ta gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin 25 amatör ve profesyonel sporcunun katıldığı ETi Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu’nun 21K ve 10K yarışlarının startı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’ndan verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve protokol üyelerinin startı ile başlayan yarışlar büyük heyecana sahne oldu.

Eskişehir kent merkezinde başta tarihi Odunpazarı bölgesi olmak üzere şehrin cadde ve sokaklarının güzelliklerini ortaya çıkaran yarışlar sırasında vatandaşlar da alkışlarla sporculara destek verdi. Sporseverler telefon ve fotoğraf makinaları ile bu anı ölümsüzleştirdiler.

Şehrin sokaklarında zirveye çıkan maraton heyecanı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda tamamlandı. 21K ve 10K yarışlarında derece yapan sporculara madalya ve para ödülünün yanı sıra çeşitli ödüller verildi.

Düzenlenen ödül töreninde sporcuları gösterdikleri performans sebebiyle kutlayan Başkan Ünlüce, “Bugün burada, sadece bir spor etkinliği için değil, sağlıklı yaşamı, dayanışmayı ve kent kültürümüzü yücelten çok özel bir buluşma için bir araya geldik. Eskişehir Yarı Maratonu’na hoş geldiniz. Bu organizasyon, spora ve sağlıklı yaşama gönül veren herkes için büyük bir motivasyon kaynağı. Aynı zamanda şehrimizin sosyal yaşamına ve tanıtımına önemli katkılar sunan bir etkinlik. Bugün burada genç yaşlı demeden binlerce kişinin aynı hedefe doğru koştuğunu görmek, bizleri hem gururlandırıyor hem de geleceğe dair umut veriyor. Spor, yalnızca fiziksel güç değil; azim, sabır, disiplin ve paylaşma kültürüdür. Bu maratona katılan her biriniz, sadece kendiniz için değil, toplumsal bir bilinç ve ortak bir ruh için de koşuyorsunuz. Bu yüzden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette bu büyük organizasyon, ekip çalışmasının bir ürünü. Maratonun hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye ekiplerimize, gönüllülere, sponsorlara ve sağlık görevlilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin katkısıyla bu etkinlik, her yıl daha da büyüyerek geleneksel hale geliyor.” dedi.

Konuşmaların ardından 21K ve 10K yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve protokol üyeleri tarafından verildi.

ETi Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu sonuçları şu şekilde oluştu:

10K KOŞUSU:

Erkekler: 1- Mert Selek, 2- Aykut Taşdemir, 3- Resul Çevik

Kadınlar: 1- Gamze Bulut Duvar, 2- Yonca Kutluk, 3- Gamze Altuntaş

21K KOŞUSU:

Erkekler: 1- Hüseyin Can, 2- Fetene Alemu Regasa, 3- Ahmet Şendağlı

Kadınlar: 1- Bahar Yıldırım, 2- Dilek Öztürk, 3- Fatma Arık