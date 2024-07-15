Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kırsal mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarına mevsim koşullarının elverişli olmasıyla Temmuz ayı itibariyle başlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluğunda bulunan şehir merkezi ve kırsal ilçelerdeki alanlarda sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin Kızılinler ve Gökçekısık Mahallelerinde sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. 2024 yılı yatırım programına göre ilk sathi çalışmalarına Kızılinler ve Gökçekısık Mahallesinde başlayan ekipler bağlantı yolunda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mevcut durumu sathi kaplama olan ve özellikle yaz aylarında taşıt trafiğinin oldukça yoğun olduğu iki kırsal mahallede bağlantı yolunda yapılan ikinci kat sathi kaplama uygulaması ile yol yenilenirken yetkililer, çalışmaların planlı ve aralıksız devam edeceğini belirttiler.