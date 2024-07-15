Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için destan yazan aziz Türk milletine minnetlerini ve şükranlarını dile getiren Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“ Aradan tam sekiz yıl geçti 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşeli. Çok şükür Cenab-ı Allah içerideki ve dışarıdaki hainlere fırsat vermedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hain darbe girişimi vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek giderilmiş oldu. Tabii binlerce yaralımız, gazimiz oldu. Allah onlardan razı olsun. Hepsinden önemlisi birçok şehidimiz oldu. Bu şehitlerimizden de Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Bir daha Cenab-ı Allah ülkemize böyle kötü günler göstermesin diyorum.”