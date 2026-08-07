Gaziantep'te düzenlenen 'Camini Bul, Takımını Kur' Futbol Turnuvası'na katılan yaklaşık 500 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Etkinlikte eğitim, spor ve sosyal dayanışmanın önemi vurgulandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen 2026 Yaz Kur'an Kursları 'Camini Bul, Takımını Kur' Futbol Turnuvası kapsamında öğrenciler bir araya geldi.

Diyanet Yaz Kur'an Kursları Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programa yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Kamil Ocak Spor Salonu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, dereceye giren ve turnuvaya katılan öğrencilere bisiklet hediye edildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Müftü Vekili Şakir Aktaş katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, konuşmasında milli ve manevi değerlerin önemine dikkat çekti.

Yaz Kur'an kurslarının çocukların hem dini bilgilerini hem de toplumsal değerlerini geliştirmeleri açısından önemli bir imkan sunduğunu belirten Yazıcı, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Yazıcı, etkinliğe katkılarından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha önce yalnızca ilk üç takıma verilmesi planlanan bisikletlerin tüm katılımcılara hediye edilmesine karar verdiklerini söyledi. Başkan Şahin, bisikletlerin çocukları sağlığa, mutluluğa ve sosyal gelişime yönlendirmesini temenni ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise bisikletlerin öğrencilere Başkan Fatma Şahin tarafından hediye edildiğini belirtirken, Gaziantep Müftü Vekili Şakir Aktaş, kentte yaklaşık 80 bin öğrencinin yaz Kur'an kurslarına katıldığını belirtti.