Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın önemli merkez noktalarından biri olan İzmir Caddesi ile 8 Havuzu hattında çalışma başlattı. Yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan altyapı çalışmasıyla bölgedeki yağmur suyu drenaj hatları yenileniyor.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Sultan Cami-8 Havuzu (15 Temmuz Demokrasi Meydanı) hattındaki 25 yıllık su taşkını sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla altyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda bölgedeki drenaj hattı yenilenerek, taşkınların ve iş yerlerine su basması sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor. Şehrin en hareketli noktalarından biri olan bölgede işlemin kısa sürede tamamlanacağını belirten MASKİ Kanalizasyon Dairesi Bakım Onarım Şube Müdürü Emre Cantimur, 'Kuyumcular Çarşısı girişinden 8 Havuzu'na kadarki kısımda yağmur suyu drenaj hatlarının yenilenmesini yapmaktayız. Geçtiğimiz kış bu bölgede yoğun yağışlar sırasında taşkınlar oluşmuştu. Yaptığımız çalışmayla bu taşkınların önüne geçmeyi amaçlamaktayız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun' dedi.

25 senedir su taşkınlarına şahitlik ettiğini belirten Utku Mahallesi Muhtarı Ahmet Şahin, '3 dönemdir Utku Mahallesi muhtarıyım ve 33 senedir de esnafım. 25 senedir bu taşkın sorununa ve iş yerlerine su basmasına şahitlik ediyorum. Zaman bu günmüş. Besim Dutlulu Başkanımız büyük sorunu çözüyor. İnşallah bu kıştan itibaren sıkıntılı bir sel yaşamayacağız' ifadelerini kullandı.