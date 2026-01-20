Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarında (ESMEK) 350'den fazla branşta verilecek eğitimlerde 2. dönem kayıtları bugün itibariyle başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'in eğitim markasına dönüşen ESMEK'te 2. dönem kayıtları başladı. Kurulduğu günden bu yana 300 bini aşkın kursiyerin hayatına dokunan ESMEK, 350'den fazla branşta yüz yüze ve online eğitimler düzenleyecek.

30 Ocak'a kadar devam edecek olan kayıtlar Eskişehirlilerden büyük ilgi görüyor.

Eğitim merkezlerinde büyük yoğunluk yaşanırken bu yıl da el sanatları kursları, enstrüman ve müzik kursları, bilişim kursları, yabancı dil kursları, kişisel gelişim kursları, eğitime destek kursları, çocuk kursları, spor ve dans kursları, sanat ve tasarım kursları, vatandaşlık eğitimleri ile online eğitimler olmak üzere 350'den fazla branşta eğitimler gerçekleştirilecek.

ESMEK, kent merkezinin yanı sıra Alpu, İnönü, Mihalgazi, Mihalıççık ve Sarıcakaya Eğitim Merkezi'nde de kayıt almaya başladı. Diğer ilçelerde ise eğitimler devam ediyor.

Kayıt hakkında bilgi almak isteyenler ESMEK'in www.esmek.eskisehir.bel.tr adresli web sitesinden veya 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 99 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecekler.