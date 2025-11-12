Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Demiryollarının Babası' olarak anılan Behiç Erkin'i vefatının 64. yıl dönümünde saygı ve minnetle andı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Başkan Ünlüce, Milli Mücadele'nin kahramanlarından ve Türk demiryollarının kurucusu olan Behiç Erkin'in adını yaşatmak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ESTRAM A.Ş. yerleşkesine Behiç Erkin'in adını verdiklerini açıkladı.



Her yıl taşıdığı milyonlarca yolcu ile Eskişehir'de kent içi ulaşımın önemli bir parçası olan ESTRAM, demiryollarının babası olarak bilinen Behiç Erkin'i unutmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Behiç Erkin'in 64. vefat yıldönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Otogar yanında yer alan ESTRAM yerleşkesine Behiç Erkin'in adının verildiğini duyurdu.



Ünlüce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Sevgili hemşehrilerim, Milli Mücadele'nin kahramanlarından, Türk demiryollarının kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin'i vefatının 64'üncü yıl dönümünde anıyoruz. Demiryollarının Babası olarak anılan Behiç Erkin, Kurtuluş Savaşı'nda silah ve mühimmatın cepheye ulaştırılması için büyük bir mücadele vermiş, Cumhuriyet'in ilanı sonrasında da ülkemizin dört bir yanını demir ağlarla örerek kalkınma hamlesine yön vermiştir.



Biz de Eskişehir'de, raylı sistemin kalbi olan ESTRAM yerleşkemize adını vererek, bu büyük Cumhuriyet neferini şehrimizde yaşatıyoruz. O dönemdeki kalkınma hareketi ve vizyon, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Şehrimizde demiryolu devrimini başlatarak sonsuzluk seferinde kendisini huzurla Eskişehir'e emanet eden Behiç Erkin'i vefatının yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum.' dedi.



Vatandaşlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Başkan Ünlüce'ye ve ESTRAM'a bu vefa örneği için teşekkür ettiler.