Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Hürriyet Caddesi'nde yürütülen Katlı Kavşak çalışmaları kapsamında Duraliler 1 Ana İsale Hattı'nda yoğun bir mesaiyle deplase ve altyapı çalışmalarını tamamladı.

ANTALYA (İGFA) - Yaklaşık 3,5 kilometrelik hat deplasesi gerçekleştirilirken, projede 1200 milimetre çapında düktil borular kullanıldı. Yaklaşık 50 personelin görev aldığı çalışmada ana hat yeniden düzenlendi ve bağlantıları tamamlanarak sistem sorunsuz bir şekilde devreye alındı.

3,5 KİLOMETRELİK HATTIN DEPLASESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Karayolları tarafından Duraliler bölgesinde yürütülen üstgeçit çalışmaları nedeniyle ana isale hattında deplase çalışması yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, yaklaşık 3,5 kilometrelik hattın 1200'lük düktil borular kullanılarak yeni güzergâha taşındığını ifade etti.

Gülebay, çalışmaların sahada görev yapan ekiplerin yoğun mesaisiyle kısa sürede tamamlandığını ifade ederek, ASAT'ın kent altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara kesintisiz, sağlıklı içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.