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Budama işlemleri sırasında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde bulunan Hamit Dedelek Bulvarı ile İsmail Gaspıralı Caddesi girişi arasında kalan bölüm araç trafiğine kapatıldı.

Bitkilerin dinlenme mevsimi olan kış döneminde de devam eden çalışma kapsamında Sivrihisar 2 Caddesi tramvay hattı üzerinde budama çalışması gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar 2 Caddesi tramvay hattı üzerinde ağaç budama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma esnasında bölge araç trafiğine kapatılarak budama işlemleri güvenli şekilde tamamlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlardaki ağaçların budama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.