Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Spor Zirvesi' programı kapsamında Malatya'da bulunan Türk spor basınının deneyimli isimleri Erdoğan Arıkan ve Hayati Karaca ile eski milli futbolcular Hami Mandıralı, Tanju Çolak ve Ahmet Dursun'u makamında ağırladı. Spor dünyasının önemli isimleri, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kaldırılan Malatya'daki değişim ve dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın yeniden imar ve ihya süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan spor dünyasının tanınmış isimleri, Başkan Sami Er'in kentte yürüttüğü çalışmalara ilişkin memnuniyetlerini dile getirdi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Başkan Sami Er'e Malatya'da gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kentin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çolak, 'Yaptığınız eserler ortada. Herkes sizi çok seviyor. Depremden sonra şehrin yeniden inşa sürecinde gereğini yapmışsınız. Cumhurbaşkanımız da hakkını vermiştir. Biz sizi sevdik, sevdiğimiz için geldik' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN ARIKAN: 'MALATYA'YA ÖZEL OLARAK GETİRİLMİŞ BİR İSİM OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYORUM'

Türk spor basınının deneyimli isimlerinden Erdoğan Arıkan da Malatya'daki değişimin dikkat çekici olduğunu belirtti. Arıkan, 'Buraya gelmeden önce hikâyenizi okudum. Özel olarak Malatya'ya getirilmiş bir isim olduğunuzu düşünüyorum. Buranın size ihtiyacı varmış. Malatya eskisinden daha güzel olmuş. Eski halini biliyorum çünkü maç anlatmak için çok geldim. Bu anlamda sizin burası için tercih edilmeniz, bilinçli yapılmış bir tercih' diye konuştu.

Eski milli futbolcu Hami Mandıralı ise Malatya'nın yeni görünümünü beğendiğini belirterek, 'Çok güzel bir şehir olmuş. Yeni hali eskisinden daha güzel olacak' dedi.

BAŞKAN ER: 'GELECEĞİN MALATYA'SINI OLUŞTURDUK'

Malatya'nın 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin artık toparlandığını söyledi. Başkan Er, 'Malatya artık toparlandı. Hatay'dan sonra en çok yarayı Malatya'mız aldı. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle sadece depremin yarasını sarmadık, geleceğin Malatya'sını oluşturduk. İnşallah Malatya'mız eskisinden daha güzel bir şehir olacak' dedi.

SPOR DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ'Nİ GEZDİ

Başkan Sami Er, ziyaretin ardından Erdoğan Arıkan, Hami Mandıralı, Tanju Çolak, Ahmet Dursun ve Hayati Karaca'ya Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi'ni gezdirdi.

Kütüphane hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Er, merkezin öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığını ve özel bir yazılım sistemiyle hizmet verdiğini anlattı. Öğrencilerin ders çalışırken kendilerini üniversite ortamında hissetmeleri amacıyla kütüphanede amfi uygulamasının da hayata geçirildiğini belirten Başkan Er, merkezin gençlerin eğitim ve sosyal hayatına katkı sunacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Tanju Çolak ise Şehir Kütüphanesi'ni çok beğendiğini belirterek, 'Türkiye'de başka bir örneği var mı? Varsa gidip bakayım. Güzel bir kütüphane olmuş. Acayip güzel bir eser' dedi.

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun da kütüphanenin yapım tekniğini ve modern dizaynını beğendiğini dile getirdi.

Ziyaret sırasında öğrenciler de eski milli futbolcularla bir araya geldi. Kendilerinden imza isteyen öğrencilerin formalarını imzalayan Tanju Çolak, Hami Mandıralı ve Ahmet Dursun, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor dünyasının önemli isimlerinin Malatya ziyaretinde, kentin yeniden yapılanma süreci, gençlere yönelik yatırımlar ve sporun şehir hayatındaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.