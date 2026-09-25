İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Emirhan Mahallesi'ndeki Alternatif Ürünler Bahçesi'nde öz kaynaklarıyla yetiştirdiği aronyaların hasadını gerçekleştirerek vatandaşlara ücretsiz ikram etti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Emirhan Mahallesi Alternatif Ürünler Bahçesi'nde yetiştirilen antioksidan içeriği yüksek ve besleyici aronyalar hasat edilerek İzmit Belediyesi önünde vatandaşlarla paylaşıldı.

Yaklaşık 1 ton aronyanın ikram edildiği programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, Meclis Üyeleri Celal Hülür, Özcan Özer ve Ercan Balseçen ile Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kunttaş katıldı. Vatandaşlar, belediyenin tarımsal üretim çalışmalarından ve ücretsiz ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.