Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayseri'de ortak akıl ve istişare kültürü güçlenecek

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvurular için son gün

Köprüde gerekli çalışmaların hızla başlatılması talimatını veren Başkan Vekili Biba, 'Köprü, bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ilçeler arası ulaşım için büyük önem taşıyor. Hafif araç geçişini yeniden sağlayabilecek çözümleri değerlendirirken köprünün yeniden yapımına yönelik proje çalışmalarını da sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin güvenli ulaşımı için süreci yakından takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Çeltikçi Köprüsü'nün yapımına 1961 yılında başlandığını ve 1973 yılında trafiğe açıldığını hatırlatan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 4,80 metre genişliğindeki köprüde trafik akışı 4 metre yükseklikten sağlanıyor. 11 Eylül'de meydana gelen hasar durumu nedeniyle köprü can güvenliği açısından trafiğe kapatıldı' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Mustafakemalpaşa ilçesi sınırlarında bulunan Çeltikçi Köprüsü'nde meydana gelen hasarı inceledi. AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut'un eşlik ettiği teknik incelemede Başkan Vekili Şahin Biba, köprüdeki hasar hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Mustafakemalpaşa-Susurluk-Karacabey bağlantı yolunda yoğunlukla tarımsal üretimde kullanılan araçların geçtiği ve hasar aldığı için trafiğe kapatılan Çeltikçi Köprüsü'nde teknik incelemelerde bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.