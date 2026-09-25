Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2026-2027 sanat sezonunda klasik müziğin önemli eserlerini Bursalı sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sezonun açılış konseri 8 Ekim'de Devlet Sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde, dünyaca ünlü keman sanatçısı Valeriy Sokolov'un solistliğinde gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, yeni sanat sezonunun programını açıkladı. Orkestra, 2026-2027 sezonunda klasik müziğin başyapıtlarının yanı sıra Bursa'da ilk kez seslendirilecek 13 eser ve bir Türkiye prömiyeriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Sezonun açılış konseri 8 Ekim'de gerçekleştirilecek. Konserde orkestrayı Devlet Sanatçısı Gürer Aykal yönetecek. Dünyaca ünlü keman sanatçısı Valeriy Sokolov ise solist olarak sahne alacak.

13 ESER BURSA'DA İLK KEZ SESLENDİRİLECEK

Yeni sezon programında Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanatçılarının yanı sıra genç solistlere ve farklı kuşaklardan şeflere de yer verilecek. Orkestra, sezon boyunca yalnızca tanınmış eserleri değil, Bursa'da ilk kez seslendirilecek 13 eseri de müzikseverlerle buluşturacak. Programda ayrıca bir Türkiye prömiyeri de yer alacak. Özel gün ve haftalara yönelik anma ve kutlama konserlerinin yanı sıra çocuklara yönelik eğitim konserleri de yeni sezon programında yer alacak.

SEZON 27 MAYIS'TA SONA ERECEK

2026-2027 sanat sezonu, 27 Mayıs'ta düzenlenecek özel film müzikleri konseriyle tamamlanacak. Orkestra ayrıca konser kayıtlarından oluşan 'Bursa'dan Senfonik Tınılar' programıyla TRT Radyo 3'te dinleyicilerle buluşacak. Değerli viyolonsel sanatçısı Burç Balcı ve kayıt çalışmalarını gerçekleştiren Ali Kamruz'un katkılarıyla hazırlanan program, her çarşamba 09.00-09.30 saatleri arasında yayımlanacak.

'MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ'

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Emrah Takmak, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü orkestranın en önemli vizyonlarından biri olarak tanımladı. Müdür Takmak, yeni sezonda sanatseverlerle yeniden buluşacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek, hayatın getirdiği olumsuzlukları bir nebze olsun unutturmak ve müziğin gücünü paylaşmak amacıyla Bursalıları konserlere davet etti.