Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT), öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleri ile gençlere daha uygun fiyatla daha çok biniş yapabilme imkânı sağlıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Öğrenci dostu bir şehir hedefiyle gençlerin ulaşım imkânlarından en uygun koşullarda yararlanabilmelerini sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu abonman tarifeleriyle yüzleri güldürüyor.

Aylık Abonman Akıllı Balkart Uygulaması için öğrenciler, ekstra kart ücreti ödemeden ellerindeki mevcut Akıllı Balkartı ile beraber il genelinde Akıllı Balkart Yükleme ve Satış Merkezlerinden abonman biniş adedi yükleyerek toplu taşıma araçlarından daha uygun bir tarife üzerinden seyahat edebilecekler.

Şehir içi otobüs ve kampüs hattında bir biniş, şehir içi taksi dolmuş ve minibüs hattında iki biniş geçecek şekilde toplu taşıma araçlarına yansıyacak olan abonman kartlarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Toplu Taşıma AŞ araçlarında 60 dakika içinde yapılan ikinci binişlerde aktarma ücreti alınmıyor.

3 TİP ABONMAN TARİFESİ HAZIRLANDI

Öğrenciler için 3 tip olarak hazırlanan tarifelerden istediğini alan öğrenciler, yeni bir karta ihtiyaç duymadan mevcut kartlarına abonman yüklemesi yaparak seyahat edebiliyorlar.

Tüm Akıllı Balkart Yükleme ve Satış Merkezlerinden yükleme yapılabileceği gibi yükleme tarihinden itibaren abonmanın 30 gün kullanım süresi olacak. Öğrencilerin biniş hakkı biten kartlarında kullanım süresini beklenmeden yenileme yapılacak.