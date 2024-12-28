Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2024 yılını Çocuk Hakları Birimi’nde çocuklarla birlikte uğurladı. Ünlüce, “Günümüze neşe, umudumuza umut katan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, tüm çocuklarımız için güzel bir yıl diliyorum.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen renkli etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Etkinliğe Başkan Ünlüce’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcıları Senem Ekinci, Metin Bükülmez ve çok sayıda çocuk katıldı.

Şarkılar ve danslar eşliğinde ortaya çok özel görüntülerin çıktığı buluşmada minikler yeni yıl hakkındaki düşüncelerini paylaştılar. Başkan Ünlüce de, çocuklarla sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı.

Çocuklarla birlikte keyifli dakikalar geçiren Başkan Ünlüce, 2025 yılının tüm çocuklar için daha fazla eğlenebilecekleri ve gülebilecekleri bir yıl olmasını temenni etti. Ünlüce, “Bu şehirde ne yapıyorsak önce onlar için! Çocuk Hakları Birimimiz tarafından düzenlenen yeni yıl etkinliğine katılarak aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızla bir araya geldik, heyecanlarına ortak olduk, yeni yıllarını kutladık. Soran, sorgulayan, haklarını bilen nesiller yetiştirmek en önemli görevlerimizden biri. Günümüze neşe, umudumuza umut katan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, tüm çocuklarımız için güzel bir yıl diliyorum.” dedi.

Renkli buluşmalar çocuklarla çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.