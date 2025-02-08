Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Eğil ilçesinde 3 ayrı noktada toplam 2 bin 600 metrelik yeni şebeke hattı döşeyerek, 34 hanenin yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Eğil ilçesinde şebeke hattı çekilmeyen hanelerdeki su sorununu çözmek için yaklaşık 45 gündür yoğun bir mesai harcadı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Eğil ilçesinde uzun yıllardır içme suyu problemi yaşayan yurttaşların sorunun çözmek için 45 gün içinde 3 ayrı noktada toplam 2 bin 600 metrelik yeni şebeke hattı döşeyerek, 34 hanenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu. DİSKİ’nin çalışmaları sonucu Babalar, Ilgın ve Gündoğuran Mahallesi Kabak mevkiinde yıllardır şebeke suyu sorunu yaşayan 150 yurttaş içme suyuna kavuştu.

DİSKİ ekipleri, Babalar Mahallesi'nde 7 yıldır şebeke suyundan faydalanamayan 10 hane için 600 metre şebeke hattı çekerek 40 yurttaşı içme suyuna kavuşturdu. Ilgın Mahallesi'nde 17 hanede yaşayan yaklaşık 80 yurttaş için bin metre yeni şebeke hattı çekilerek 2 yıldır yaşanan su sorunu sonlandırıldı. Benzer bir çalışmayı Gündoğuran Mahallesi Kabak mevkiinde de sürdüren ekipler, bin metrelik yeni şebeke hattı çekerek 7 hanenin 5 yıllık içme suyu sorununu çözdü.

Eğil’de çalışmalar sürüyor

Eğil'deki çalışmalarına devam eden DİSKİ Genel Müdürlüğü, Gündoğuran Mahallesi Yukarıköşk mevkiinde toplam 2 bin 500 metrelik şebeke hattı çekmek için çalışmasını sürdürüyor. Bu çalışma ile Yukarıköşk'te 5 yıldır şebeke suyu problemi yaşayan 15 hanenin içme suyu sorununun 10 gün içinde çözülmesi planlanıyor.